Die Zwerge als Serie

EOS Entertainment und H & V Entertainment entwickeln DIE ZWERGE als internationale Serie

EOS Entertainment und H & V Entertainment entwickeln gemeinsam mit dem Autor Markus Heitz Die Zwerge. Geplant ist ein Prime-Time-Fantasy-Abenteuer in zwölf Stunden für den internationalen Markt. Die Umsetzung soll in enger Zusammenarbeit mit Markus Heitz erfolgen, um möglichst nah an der Romanvorlage zu bleiben. Die Dreharbeiten sind für 2013 geplant.

Die Zwerge-Buchreihe ist mit über 1,5 Millionen verkauften Exemplaren im deutschsprachigen Raum und internationalen Übersetzungen, in Westeuropa, USA, Russland und Japan, eine der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Reihen der Gegenwart. Markus Heitz´ neuester Roman Die Legenden der Albae. Vernichtender Hass, eine Fortsetzung der Zwerge-Reihe, ist kürzlich erschienen und belegt bereits Platz 5 der Spiegel-Bestseller-Liste.