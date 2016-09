Heute möchten wir ein großes Event vorstellen. Vom 13. bis 15 August 2010 findet in Wales das „Festival in the Shire“ statt. Hier geht es um alles, was mit Tolkien zu tun hat. Es gibt Vorträge, eine Ausstellung und ein großes Rahmenprogramm. Alle Infos findet ihr unter http://www.festivalintheshire.com

